Giuseppe Lenoci morto durante lo stage, i genitori: “Non doveva stare su quel furgone”

Giuseppe Lenoci morto durante lo stage, i genitori sconvolti. Domani i funerali nella Chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano.

Giuseppe Lenoci morto durante lo stage, i genitori distrutti dal dolore: la madre Francesca non se la sente di rilasciare dichiarazioni. “Ho il cuore a pezzi”, dice il padre carpentiere, “Mio figlio è morto contro un albero senza un perché e io sto troppo male per parlarne”.

Giuseppe Lenoci morto durante lo stage, i genitori distrutti

“Anche io sto male, anche io ho un vuoto dentro che non so spiegare. Sappiamo che tanti altri ragazzi, tanti studenti, stanno organizzando manifestazioni di protesta. E questo ci scalda il cuore, per quanto è possibile, perché Giuseppe merita giustizia”, dice la zia Angela, sorella di Sabino Lenoci, padre del giovane.

“Vogliamo giustizia e qualcuno di noi ve lo deve spiegare. La morte di mio figlio non può essere dimenticata”, dice il Sabino Lenoci, distrutto dal dolore per la terribile perdita.

Morto durante lo stage, la tragedia di Giuseppe Lenoci

Giuseppe Lenoci, 16 anni, è morto a bordo del furgone della ditta nella quale svolgeva il suo tirocinio, dopo che il mezzo è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. “Su quello che è successo a mio nipote bisogna fare chiarezza: lui su quella strada, su quel furgoncino non ci doveva stare, non doveva uscire dalla ditta dove seguiva lo stage”, prosegue la zia, “Aspettiamo ancora conferme, ancora non siamo sicuri di niente, ma temiamo che lui dovesse rimanere vicino all’azienda e invece si trovava a oltre 60 chilometri di distanza, nella provincia di Ancona”.

Giuseppe Lenoci, morto durante uno stage: “Non sarebbe dovuto uscire dall’azienda”

Il ragazzo si trovava a bordo del furgone assieme a un tecnico, che guidava il mezzo, rimasto ferito nell’incidente. La motivazione dell’uscita era il cambio di una caldaia, ma quel giorno pioveva e il navigatore li aveva fatti intraprendere una strata dissestata: l’uomo alla guida avrebbe perso il controllo in una curva, perché non aveva rallentato prima.

“Non era prevista in maniera assoluta l’uscita dall’azienda, gli avvocati ci stanno aggiornando man mano, ma il ragazzo dove restare in ditta”, dice la zia della vittima, “Non so dire se quel giorno la scuola avesse firmato un permesso, ma non era previsto dai protocolli”.

Domani, 17 febbraio 2022, alle ore 10 del mattino si terranno i funerali per Giuseppe Lenoci presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Monte Urano. Nel Paese è stata proclamata una giornata di lutto cittadino.