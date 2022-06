Giuseppe Pedrazzini: cosa ha rivelato l’autopsia dell’uomo morto nel pozzo

È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Giuseppe Pedrazzini: l'uomo ritrovato morto in un pozzo di Teano, in provincia di Reggio Emilia

Il 77enne Giuseppe Pedrazzini era dato per scomparso da mesi, ma il suo corpo è stato recentemente ritrovato senza vita in un pozzo di Teano, in pronvincia di Reggio Emilia. Da quanto è emerso dall’autopsia effettuata sul corpo dell’anziano, Giuseppe dovrebbe essere morto prima di finire nel pozzo.

Giuseppe Pedrazzini, l’autopsia sul corpo dell’anziano

Giuseppe Pedrazzini non è morto annegato. A svelarlo è stata l’autopsia effettuata sul corpo dell’anziano che ha svelato la totale assenza di acqua nei suoi polmoni. L’esame autoptico è stato effettuato all’Istituto di Medicina legale di Modena e ha, inoltre, escluso la presenza di traumi sul corpo tali da far pensare a una morte violenta. Sono stati rintracciati solo i segni dovuti alla caduta nel pozzo, profondo circa 8 metri.

Come è morto Giuseppe Pedrazzini?

E quindi come è morto Giuseppe Pedrazzini? Dall’autopsia pare che l’anziano sia morto per cause naturali. Avremo qualche informazione in più quando verranno effettuati anche gli accertamenti istologico e tossicologico, utili ad escludere un possibile avvelenamento o una possibile assunzione di medicinali in eccesso.