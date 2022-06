22enne mette i pattini ai piedi, ma muore a seguito di una caduta: è lutto a Povegliano (Verona)

Una brutta caduta mentre era sui pattini in linea si è rivelata per un giovane veronese fatale. Il cordoglio sui social.

Metteva i pattini in linea per evadere dallo studio, ma una brutta caduta è stata però fatale. È successo lungo una pista ciclabile di Trento dove Samuele, un giovane di 22 anni originario di Casotti, piccola frazione di Povegliano Veronese, studiava con profitto presso la facoltà di ingegneria dell’informazione e informatica.

Stando a quanto riporta il quotidiano L’Arena, il dramma si è consumato nella sera di mercoledì 1 giugno. Trasferito d’urgenza presso l’ospedale Santa Chiara di Trento, il cuore di Samuele ha smesso di battere nella mattinata di giovedì 2 giugno. La vicenda tuttavia è diventata di dominio pubblico solo in queste ultime ore.

22enne di Povegliano muore mentre era sui pattini

Non è chiara al momento la dinamica dei fatti.

Da prime informazioni pare che la causa della caduta sia stata una buca, un ostacolo non visto o l’irregolarità dell’asfalto. Durante quei drammatici momenti non aveva con sé i documenti. Il padre di Samuele ha saputo cosa stava succedendo nel modo più tragico: quando ha chiamato il figlio non era stato infatti quest’ultimo a rispondere, ma il personale medico. L’uomo oltre al figlio aveva perso otto anni prima anche la moglie a seguito di una grave malattia.

Il cordoglio dell’amministrazione di Povegliano

Nel frattempo la prima cittadina di Povegliano si è messa in contatto con il suo omologo di Trento Franco Ianesello e il presidente dell’Università. In suo ricordo verrà indetto un giorno di lutto cittadino non appena verrà dato il via libera per i funerali. Si legge inoltre sulla pagina Facebook del comune veronese: “Con profonda tristezza ci uniamo al cordoglio dei suoi cari per la perdita di un giovane straordinario, appassionato e brillante, da sempre impegnato nelle attività culturali e sociali del nostro paese”.

Samuele lascia il papà, la sorella maggiore Giorgia, la fidanzata Benedetta e la compagna del padre Lidia.