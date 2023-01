Gli rubano Vasco, il suo amato furetto: l'appello per riaverlo

Una vicenda che arriva da Bergamo e che sa di amicizia da ripristinare: gli rubano Vasco, il suo amato furetto e scatta l’appello per riaverlo.

Un uomo stava passeggiando con l’animale quando dei ragazzini glielo hanno sottratto. Secondo una ricostruzione dell’accaduto Mauro Giovanni Piccinelli era a spasso sotto i portici con i suo Vasco, ad un certo punto però quattro ragazzi sono riusciti a mettere le mani sulla bestiola e, con la scusa di tenerla in braccio, l’hanno portata via.

Gli rubano Vasco, il suo amato furetto

Vasco è uno splendido furetto grigio focato il cui singolare annuncio di smarrimento è apparso sulla pagina Facebook “Oggetti ritrovati Polizia Locale Comune di Bergamo”.

Di fianco alle foto dell’adorabile animale l’accorato appello per riconsegnarlo al legittimo proprietario. Il furto è avvenuto in largo Rezzara il 10 gennaio, quando dopo aver accarezzato Vasco uno dei ragazzi del quartetto si è allontanato velocemente con la bestiola.

“A Bergamo lo conoscono tutti”

Piccinelli si è rivolto alla polizia locale sporgendo denuncia per appropriazione indebita. Ha detto l’umano di Vasco: “Tutti conoscono Vasco a Bergamo, non solo è bellissimo, ma è anche l’unico furetto che va a passeggio per la città al guinzaglio come fosse un cagnolino”.