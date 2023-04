Gli Usa voltano pagina sul Covid e Biden firma la legge che ferma l'emergenza

Dopo tre anni e due mesi esatti oggi gli Usa voltano pagina sul Covid con una sterzata legislativa di massimo rango: il presidente Joe Biden ha infatti firmato la legge che ferma l’emergenza e fa cessare lo stato di attenzione massima sul coronavirus. La nota ufficiale della Casa Bianca spiega che la normativa speciale del Congresso è stata “archiviata” e che il Capo della Casa Bianca ha firmato la legge che mette fine all’emergenza Covid nel Paese.

Gli Usa voltano pagina sul Covid

La sede presidenziale spiega in una nota che Biden ha ratificato la normativa approvata dal Congresso “che pone fine allo stato di emergenza nazionale legato alla pandemia“. Che significa? Che a partire dal prossimo 11 maggio tutte le normative entrate in vigore durante la pandemia cesseranno e che gli ingenti fondi stanziati dal 2020 per la fornitura di test Covid, vaccini gratuiti e le altre misure di emergenza, non saranno più disponibili.

Dem divisi ma alla Camera numeri forti

Si tratta di un provvedimento, che ha diviso i Democratici e che è stato comunque approvato dal Senato federale con una maggioranza bipartisan di 68 voti favorevoli e 23 contrari. Dal canto suo la Camera dei rappresentanti, che è a maggioranza repubblicana e molto meno propensa alla legislazione emergenzale, aveva già approvato la misura a marzo.