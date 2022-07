Governi senza governance

Se Mario Draghi rinuncerà a guidare un nuovo governo, non sarà per mancanza di leadership ma per l’assenza di una classe politica in grado di interpretare il bisogno di stabilità della società italiana.

“Qual è il problema italiano? È difficile spiegare all’estero quello che accade in Italia”: è così che ormai più di cinque anni fa, rispondeva ai giornalisti Sergio Marichionne, l’amministratore delegato della Fiat Chrysler che più di ogni altro top manager internazionale aveva capito la vera crisi della politica italiana.

Ebbene, a distanza di anni, il problema è addirittura peggiorato: la crisi del Governo Draghi ne è la più drammatica conferma.

Perché ormai il problema non è più di far capire all’Europa o ai mercati finanziari quali siano le logiche (particolaristiche) che governano il Paese, ma è di farlo capire agli stessi italiani: mai come ora, lo “spread” tra i bisogni della società civile e quelli dei partiti e della classe politica è stato tanto profondo e pericoloso.

Imprese, lavoratori e famiglie hanno superato con spirito di sacrificio ogni genere di crisi attraversata dal Paese, ma questa volta è difficile anche contare su se stessi: per le sfide che ci attendono, l’impegno individuale non basta più, serve un vero impegno di sistema.

Se Mario Draghi rinuncerà a guidare un nuovo governo, non sarà per mancanza di leadership: ma per l’assenza di una classe politica in grado di interpretare il bisogno di stabilità della società italiana.

La stessa stabilità che chiedono i mercati finanziari e l’Europa. La stabilità non è una questione di leadership, ma di governance: senza regole accettate e condivise, anche le riforme saranno impossibili. Chi non accetta resti fuori, chi accetta di entrare in un governo di coalizione, rispetti gli impegni fino in fondo: vale per il Movimento cinque stelle, come per il centro sinistra e il centro destra. Qui il problema non è più il rapporto con i mercati finanziari: i capitali non sono ne’ di destra né di sinistra, vanno dove trovano le migliori condizioni, proprio come il lavoro e le imprese.

Comunque finisca questa ennesima crisi, è giunta l’ora di spiegare a tutti, che anche gli italiani sono stanchi di non capire chi li governa.