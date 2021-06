Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "Draghi deve governare fino al 2023 per consolidare il quadro politico che ha portato al successo del #RecoveryPlan. Serve stabilità ed equilibrio. Usare il suo nome come nelle gioco delle figurine provoca solo un effetto destabilizzante che non rappresenta l’interesse del Paese".

Lo scrive Enrico Borghi della segreteria Pd su twitter.