Governo Meloni, Landini annuncia lo sciopero generale contro l'esecutivo: "Faremo consultazione straordinaria a settembre"

È ufficiale: per il prossimo autunno è stato indetto uno sciopero generale che ha come obiettivo quello di protestare contro legge di bilancio portata avanti dal Governo Meloni.

A darne notizia è il segretario della CGIL, Maurizio Landini. Quest’ultimo, nel corso di un intervento fatto a Brescia, ha portato all’attenzione diversi punti chiave come la necessità di poter ricorrere alla cassa integrazione in ogni settore o ancora la temperatura oltre la quale non lavorare.

Governo Meloni, Il segretario Landini ha annunciato lo sciopero generale contro la legge di bilancio

Il segretario della CGIL ha spiegato che a settembre è stata fissata una consultazione straordinaria tra i lavoratori “non solo per chiedere se mobilitarsi, ma anche per capire come vogliamo farlo e come convincere le persone a venire con noi a Roma”.

Ha poi puntato l’attenzione sulle temperature roventi di queste ultime settimane: “Contemporaneamente diciamo che serve un provvedimento per stabilire anche quale è una temperatura oltre la quale non si deve continuamente a lavorare in modo che non sia un arbitrio”.

“Bisogna intervenire con un provvedimento già da lunedì”

Non ultimo Landini ha dichiarato: “Noi stiamo dicendo una cosa molto precisa: che bisogna fare un provvedimento subito per dare la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in tutti i settori, come strumento laddove non ci sono le condizioni per lavorare perché il caldo mette a rischio la vita delle persone”.

Infine ha evidenziato: “C’è bisogno di intervenire subito con un provvedimento già da lunedì che dica che queste cose sono fattibili. Non è questo il momento di continuare a discutere per decidere cosa fare perché il caldo c’è adesso e va trattato”.