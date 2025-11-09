GP del Brasile 2025: Norris in Pole Position, Ferrari alla Ricerca di Riscatto

Il Gp del Brasile del 2025 si è aperto con grande attesa sul tracciato di Interlagos, dove i piloti si sono sfidati in una qualifica avvincente. Lando Norris ha mostrato una forma straordinaria, conquistando la pole position con un tempo di 1:09.511. La McLaren, squadra di punta della stagione, si è dimostrata ancora una volta competitiva, mentre la Ferrari spera di rimanere nel gioco per il titolo mondiale.

Con 365 punti all’attivo, Norris guida attualmente la classifica del campionato, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri, che insegue con 356 punti. Il duello tra i piloti della McLaren e la Ferrari di Charles Leclerc, che partirà dalla terza posizione, promette di essere emozionante.

Il quadro delle qualifiche

Le qualifiche hanno rivelato delle sorprese, tra cui la clamorosa eliminazione di Max Verstappen, che partirà dalla sedicesima posizione. Questo segna un momento insolito per il campione in carica, mentre Lewis Hamilton affronterà la gara dalla tredicesima posizione dopo non essere riuscito a superare il Q2. La lotta si fa intensa, con Norris e Piastri che dominano la scena, mentre Kimi Antonelli della Mercedes si piazza secondo.

Dettagli della qualifica

Il Q1 ha visto Norris imporsi con un tempo di 1:09.656, mentre il suo compagno di squadra Piastri ha chiuso in quarta posizione, a pochi decimi di distanza. La Ferrari ha faticato, con Leclerc che ha concluso al tredicesimo posto, mentre Hamilton è stato eliminato in modo inaspettato. La McLaren ha così dimostrato di avere il passo migliore, confermando il proprio dominio sulla pista di Interlagos.

Strategie per la gara

La gara di domani, prevista per le 18, rappresenterà un’importante opportunità per Ferrari e Mercedes di ribaltare le sorti del campionato. Con l’incidente di Bortoleto durante la Sprint Race, che ha messo in difficoltà la Sauber, i piloti dovranno essere strategici nella gestione delle gomme e dell’energia. Le Ferrari, pur non brillando in qualifica, potrebbero rivelarsi competitive durante la corsa.

Le aspettative per il Gp

Le condizioni meteo a San Paolo sono state favorevoli, con un caldo intenso che potrebbe influenzare le performance dei piloti. I team stanno preparando le strategie di gara, mentre i tifosi si aspettano un grande spettacolo. La McLaren, forte di una pole position, punta a consolidare il proprio vantaggio nella classifica, mentre Ferrari e Mercedes cercheranno di ridurre il gap.

Il Gp del Brasile si preannuncia come un evento cruciale per il campionato di Formula 1, con Norris e Piastri della McLaren in prima fila e una Ferrari che non ha intenzione di arrendersi. Gli appassionati di motori possono aspettarsi una corsa ricca di emozioni e colpi di scena.