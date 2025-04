Un ecosistema nascosto nel cuore di Roma

Nel cuore pulsante di Roma, tra le maestose rovine del Colosseo e del Foro di Traiano, si cela un ecosistema sorprendente: una colonia di granchi imperiali. Questi crostacei, con una storia millenaria, hanno saputo adattarsi e prosperare in un ambiente che, sebbene ricco di storia, è anche caratterizzato da sfide uniche. I ricercatori hanno scoperto che la loro presenza risale a un’epoca in cui quest’area era una valle paludosa, alimentata dalle acque del Tevere. Oggi, i granchi vivono tra le canalette di scolo, un habitat che consente il deflusso delle acque verso i corsi sotterranei.

Adattamenti e sfide quotidiane

Questi granchi non sono solo sopravvissuti; hanno sviluppato strategie uniche per affrontare i predatori, come corvi e gabbiani. Durante il giorno, si rifugiano in anfratti naturali o in tane scavate nei condotti, mentre di notte escono per cercare cibo, prediligendo chiocciole e insetti. Secondo gli esperti, questa specie ha anche mostrato segni di gigantismo, una caratteristica comune tra gli animali che vivono in isolamento. Infatti, i granchi imperiali possono raggiungere un carapace di 7-8 cm, il doppio rispetto ai loro simili che abitano in natura.

Un microcosmo tra le rovine

Nonostante il caos della Capitale e il continuo afflusso di turisti, i granchi imperiali non sono gli unici abitanti delle rovine antiche. In questo microcosmo, si possono trovare anche rospi smeraldini e conigli eremiti, tutti perfettamente integrati in un ecosistema unico al mondo. La presenza di questi animali selvatici, che si avventurano anche nei quartieri romani, testimonia la resilienza della natura e la capacità di adattamento degli organismi viventi. La vita dei granchi nei Fori Imperiali rappresenta un affascinante esempio di come la fauna possa prosperare anche in ambienti inusuali, creando un legame tra il passato e il presente della città eterna.