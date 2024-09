Il Grande Fratello 2024 sta per tornare in televisione. Alfonso Signorini ha ultimato il cast e adesso è pronto per mostrare il duro lavoro degli ultimi mesi. Vediamo la data d’inizio, i concorrenti e tutte le novità della nuova edizione.

Grande Fratello 2024, la data della prima puntata

Ancora pochi giorni di attesa e poi i fan del Grande Fratello potranno tornare ad invadere i social con commenti più o meno divertenti. Stando a quanto sostiene Davide Maggio, il reality più spiato d’Italia tornerà in televisione lunedì 16 settembre 2024. Non solo, pare che Mediaset abbia riconfermato il doppio appuntamento settimanale, per cui la seconda puntata andrà in onda giovedì 19 settembre.

Grande Fratello: squadra che vince non si cambia

Accanto ad Alfonso Signorini, riconfermato al timone del Grande Fratello per la nuova stagione, ritroveremo Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La prima continuerà a vestire i panni di opinionista unica, mentre la seconda di esperta dei social. Per quanto riguarda i concorrenti, assisteremo sempre alla forma mista, ossia Vip e Nip.

Grande Fratello 2024: i concorrenti Vip

Secondo una serie di indiscrezioni, i concorrenti Vip del Grande Fratello 2024 sono 12, otto donne e quattro uomini. Stiamo parlando di: Clarissa Burt, Clayton Norcross, Eleonora Cecere, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.