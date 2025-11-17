Ancora momenti di paura e preoccupazione all'interno della Casa del Grande Fratello: ecco che cosa è successo.

Sale la preoccupazione all’interno della Casa del Grande Fratello: terzo malore in pochi giorni per la concorrente. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello, ancora un malore per la concorrente: “Chiamate un medico”

Ieri, domenica 16 novembre 2025, attimi di paura all’interno della Casa del Grande Fratello per un nuovo malore.

Durante la prova del calco in gesso, la 20enne Giulia Soponariu, si è sentita di nuovo male. La giovanissima concorrente, prima a cominciato a guardare nel vuoto e poi, all’improvviso, si è accasciati: “Tienimi, tienimi”, ha detto agli altri gieffini, che sono corsi subito in suo soccorso. Le telecamere del GF hanno ripreso la scena quasi del tutto, salvo poi staccare in un’altra zona della Casa per permettere ai concorrenti di prestarle soccorso. Al momento non ci sono aggiornamenti, probabilmente Simona Ventura ne parlerà questa sera durante la diretta.

Grade Fratello: terzo malore per Giulia Soponariu

Per Giulia Soponariu si è trattato del terzo malore in pochi giorni nella Casa del Grande Fratello. Qualche giorno fa infatti la 20enne si era sentita male, tanto che è stato necessario l’intervento dei medici. Poche ore dopo aveva accusato un altro malore, più lieve, e poi quello di ieri. Non è da escludere che Giulia decida di abbandonare la Casa.