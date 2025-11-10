Momenti di paura nella casa del Grande Fratello, dopo il malore di Omer un mese fa, un’altra concorrente si è sentita male nelle scorse ore. Ecco che cosa è successo.

Paura al Grande Fratello, malore per una concorrente: “Aiuto, chiamate il medico”

Un mese fa, come ricorderete, grande spavento nella casa del Grande Fratello, quando Omer Elomari era stato colpito da un malore, con la diretta interrotta per una decina di minuti, finché il ragazzo non è rientrato in casa, visibilmente provato.

Ora la notizia che un’altra concorrente si è sentita male, gettando nel panico i coinquilini presenti e costringendo la produzione a interrompere la trasmissione. Subito è stato chiamato il medico mentre, come detto, al diretta è stata giustamente sospesa, lasciando nel panico i telespettatori che in quel momento stavano guardando il reality.

Paura al Grande Fratello, malore per una concorrente: cosa è successo

Ieri sera una concorrente del Grande Fratello ha accusato un malore, con gli altri concorrenti che l’hanno subito soccorsa e con la produzione che ha interrotto la diretta. A sentirsi male Giulia Saponariu che si sarebbe improvvisamente accasciata a terra. A diffondere la notizia l’esperta Deianira Marzano dopo aver ricevuto una segnalazione da un telespettatore: “Giulia del Grande Fratello si è sentita male. Hanno interrotto le riprese già da tre minuti… aveva appena finito di votare per il nuovo capitano e si è accasciata a terra”. Sui social è circolato un video dove si vede Jonas Pepe rivolgersi agli altri concorrenti per poi fermarsi e osservare Giulia accasciarsi a terra con la mano sul petto. Gli altri coinquilini hanno subito soccorso la ragazza, aiutandola a stendersi sul divano in attesa dei soccorsi. Al momento non ci sono notizie ufficiali sulle sue condizioni, sui social si ipotizza possa essersi trattato di un attacco di panico.