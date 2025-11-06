La nuova edizione del GF condotta da Simona Ventura non sta ottenendo i risultati sperati: la soluzione di Mediaset.

Grande Fratello: è flop degli ascolti

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura non sta ottenendo i risultati sperati anzi, nelle ultime settimane gli ascolti sono stati bassi, tanto da portare Mediaset a pensare a una chiusura anticipata.

Per aumentare gli ascolti, nelle ultime settimane il reality è andato in onda due volte, il lunedì e il giovedì ma, in realtà, ciò non ha portato a risultati soddisfacenti. Il GF chiuderà quindi in anticipo? Ecco l’ultima indiscrezione.

Grande Fratello, finirà proprio così? La preoccupante indiscrezione sulla finale

L’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini è durata circa sei mesi, stessa sorte non toccherà a quello di Simona Ventura che, invece potrebbe chiudere in anticipo, ovvero già in questo 2025. Secondo le ultime indiscrezioni infatti si parla di una finale a metà dicembre, con la programmazione per il 2026 che quindi cambierà. Il Grande Fratello Vip andrebbe in onda in primavera, con invece l’Isola dei Famosi a inizio gennaio, con Veronica Gentili ancora alla conduzione. Al momento non ci sono ancora conferme, restiamo in attesa.