Anita Olivieri, concorrente Nip del Grande Fratello 2023, è già apparsa in tv. Sui social è spuntato un video che la ritrae quando è stata scelta come protagonista di uno spot pubblicitario.

Grande Fratello: Anita Olivieri è già apparsa in tv

Dopo Heidi Baci, che ha recitato in un film dedicato a Silvio Berlusconi, una segnalazione simile è arrivata su Anita Olivieri. Pur essendo una concorrente Nip del Grande Fratello 2023, anche lei ha già mosso qualche passo in tv. La ragazza è apparsa in uno spot pubblicitario.

Anita Olivieri protagonista di uno spot pubblicitario

A rendere pubblica l’apparizione in tv del passato di Anita Olivieri è stata Annie Mazzola durante l’ultima puntata di GF Party. La concorrente del Grande Fratello 2023, nel lontano 1999, è stata protagonista di una pubblicità:

“La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la c***a addosso!”.

Anita Olivieri: le segnalazioni

Oltre a far discutere perché è già apparsa in tv, Anita ha attirato l’attenzione anche per un altro motivo. La ragazza è entrata al Grande Fratello dicendosi single, ma la realtà sembra molto diversa. Queste le segnalazioni rese pubbliche da Deianira Marzano: “Anita Olivieri del Grande Fratello, a parte che nell’ambiente delle comitive non la sopporta nessuno, è anche arrivista. Ed è sempre stata fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single, siamo caduti tutti dalla sedia” e “Ciao Deia, una mia amica di Roma è una collega di lavoro del fidanzato di Anita del Grande Fratello. Ha detto che stanno ancora insieme ma per entrare al Grande Fratello ha dovuto dire di essere single, poi ha anche detto che lei segue da anni il Grande Fratello e probabilmente creerà qualche ship per andare avanti nel gioco. Ma lui è molto tranquillo“.