Heidi Baci è una concorrente Nip del Grande Fratello 2023. La ragazza si è presentata come una commerciante del settore nautico, ma nelle ultime ore è spuntato fuori un film a cui ha preso parte. La pellicola fa discutere perché è incentrata su Silvio Berlusconi.

Grande Fratello: Heidi Baci ha recitato in un film

Nella clip di presentazione per il Grande Fratello, Heidi Baci si è presentata così: “Sono di origine albanese, i miei genitori sono entrambi albanesi, sono arrivati in Italia e si sono fatti entrambi da soli. Mio padre è un imprenditore edile. Essere donna nel mondo del lavoro è molto più difficile. Lavoro nel mondo nautico, sono una commerciante“. La ragazza ha dimenticato di dire che ha recitato in un film dedicato a Silvio Berlusconi.

Heidi Baci attrice del film Uno di noi

Heidi ha recitato nel film Uno di noi, uscito nel 2019 con la regia di Luciano Silighini Garagnani. La pellicola è dedicata a Silvio Berlusconi e racconta in modo piuttosto colorato la verità sulle “cenette Bunga Bunga”. A rendere pubblica la partecipazioni della Baci è stato Diego Odello su Twitter:

“Tenetevi forte che questa è bella: la NIP Heidi Baci ha partecipato al film Uno di noi, il film del 2019 su Silvio Berlusconi. #gf #GrandeFratello”.

L’ironia del popolo social

Nel film su Berlusconi, Heidi intrepreta la parte dell’olgettina Floriana. Considerando che si tratta di una pellicola ironica su Silvio Berlusconi, la domanda sorge spontanea: Pier Silvio lo sa? Sui social, appena la notizia si è diffusa, sono spuntati fuori commenti esilaranti: “Qualcuno può telefonare a Pier Silvio?“, oppure “Beh se è per questo ha partecipato anche come modella in un programma Mediaset, in una puntata sulla chirurgia estetica“. Alla fine della fiera, questo nuovissimo Grande Fratello non è molto diverso dalle edizioni del passato.