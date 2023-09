Il Grande Fratello ha aperto i battenti da pochi giorni, ma alcune dinamiche hanno già preso il via. Sembra che sia nata anche la prima gelosia. Protagonisti Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese.

Grande Fratello: Angelica gelosa di Massimiliano

Angelica Baraldi è entrata al Grande Fratello dicendosi fidanzatissima, me il reality potrebbe anche cambiare la sua vita sentimentale. Fin dai primi giorni in casa, la ragazza si è avvicinata molto a Massimiliano Varrese e, nelle ultime ore, gli ha addirittura fatto una specie di scenata di gelosia.

Grande Fratello: Angelica contro Heidi

Angelica è apparsa gelosa di Massimiliano dopo la prima festa del Grande Fratello, andata in scena sabato sera. In questa occasione, sono entrati in Casa anche i tuguriati, tra cui c’è anche la bellissima Heidi Baci. E’ stata proprio quest’ultima a far scattare la gelosia della Baraldi. La concorrente del tugurio e Varrese hanno parlato a lungo e questa cosa non è stata gradita da Angelica.

Angelica si confida con Heidi

All’indomani della festa, Angelica si è avvicinata a Massimiliano e ha ammesso:

“Sarà la mia prossima nomination. Scherzo ovviamente”.

Varrese, visibilmente sconcertato dalla confessione, ha replicato:

“Tu se dici una cosa non scherzi. C’è qualcosa che non ti torna? Sei tremenda“.

Cosa accadrà tra la Baraldi e l’attore? Lo scopriremo nelle prossime puntate del Grande Fratello.