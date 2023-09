Grande Fratello, bufera su Angelica: "Non è vero che non parla con la famiglia"

Grande Fratello, bufera su Angelica: "Non è vero che non parla con la famiglia"

Grande Fratello, bufera su Angelica: la concorrente Nip, che non è tanto Nip, ha mentito a tutti.

Angelica Baraldi è una dei concorrenti Nip del Grande Fratello 2023. Nelle ultime ore si fa un gran parlare di lei perché secondo i beninformati ha mentito sulla sua famiglia.

Grande Fratello, bufera su Angelica: ha mentito a tutti

Nel video di presentazione per il Grande Fratello 2023, Angelica Baraldi ha raccontato di aver rotto con la sua famiglia per trovare la propria indipendenza. Nelle ultime ore, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano che, in un certo senso, va a smentire il suo racconto.

La segnalazione arrivata a Deianira Marzano

Deianira ha ricevuto un messaggio importante da parte di un fan del Grande Fratello. Si legge:

“Angelica Baraldi che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre viene in realtà dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore della Parmalat, ora Amministratore Delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà“.

La Baraldi, ovviamente, sostiene di essersi “fatta da sola“.

Cosa ha detto Angelica al Grande Fratello?

Angelica, appena entrata al GF, ha dichiarato:

“Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molto ingombranti nei miei confronti e quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia per seguire quello che io credevo fosse giusto per il mio futuro. E questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me”.

La concorrente del Grande Fratello, è bene sottolinearlo, ha partecipato come comparsa al film Ferrari, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2023.