Il Grande Fratello è appena cominciato e già ci sono non solo le prime polemiche, ma anche le prime tensioni tra i concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco cosa è successo nella notte.

Grande Fratello, battaglia di cuscini nella notte

Il Grande Fratello 2025 condotto da Simona Ventura è cominciato solo da pochi giorni e già ci sono le prime polemiche, vedi Giulia per la frase pronunciata in cucina a cui forse ci saranno dei provvedimenti.

Nella notte c’è stata una vera e propria battaglia di cuscini. Diversi coinquilini si sono ritrovati sul letto di Anita per le ultime chiacchiere notturne, che però si sono trasformate in schiamazzi rumorosi, con Domenico e Giulia che hanno dato inizio a una battaglia di cuscini. A loro si sono poi aggiunti anche Giulio, Simone e Benedetta, e infine anche Omer, come mostrato dai video virali. La battaglia, però, non ha divertito tutti, anzi ecco le prime tensioni.

Grande Fratello, la battaglia con i cuscini scatena tensioni nella casa

Come abbiamo visto, nella casa del Grande Fratello nella notte c’è stata una battaglia di cuscini tra alcuni gieffini. Risate e schiamazzi fino a tarda notte che, però, hanno infastidito alcuni concorrenti e creato le prime tensioni. Grazia e Matteo, infatti, non hanno affatto gradito, con Grazia che è sembrata quasi dare ordine ai “figli”: “se non mi fate dormire divento una pozza. Ora basta. Ora, dormite!” Matteo invece ha detto che avrebbe ripreso il discorso il giorno seguente. Sta di fatto che, dopo le parole di Grazia, tutti sono andati a dormire.