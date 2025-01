Nella ventisettesima puntata del Grande Fratello, Bernardo Cherubini si mette a nudo, condividendo con il pubblico le sue esperienze più intime. Nella Mystery Room, il concorrente ripercorre il legame con il fratello Lorenzo Jovanotti e rievoca il dolore per la perdita dell’altro fratello, Umberto.

Grande Fratello, Bernardo Cherubini e il peso della fama di Jovanotti

“Lorenzo è diventato tanto famoso, ma io non ci riuscivo e questo mi faceva sentire inutile. La pressione di essere il fratello di un famoso è insopportabile!”.

Bernardo ha raccontato che il fratello è diventato famoso molto presto e ha portato gioia a tutta la famiglia. Ha ricordato di quando, da bambini, avevano avuto l’opportunità di conoscere il Papa e affacciarsi alla sua finestra a San Pietro, grazie al lavoro del padre in Vaticano. Ha aggiunto di voler avere presto una conversazione con Lorenzo, poiché è da un po’ che non si sentono. Pur non essendoci tensioni tra loro, sente la necessità di parlargli.

“Mi è dispiaciuto non poter parlare di più con te. Avrei voluto anche parlare di più del tuo rapporto con tuo fratello Lorenzo, tu lo sai che non è stato possibile farlo per molte ragioni e me ne dispiaccio per te e per noi, anche perché non penso tu avessi cose negative da raccontarci! Comunque è andata così”, sono state le parole di Signorini a Bernardo.

Il conduttore ha lasciato intendere che il cantante abbia imposto una sorta di riservatezza su di lui durante la partecipazione al programma.

Grande Fratello, Bernardo Cherubini e la morte del fratello Umberto

“Umberto e io dovevamo partire. Io non ho fatto in tempo, lui non doveva salire su quell’aereo. La metà dei vestiti con cui giro per casa sono suoi, è come se lui mi abbracciasse. Se facessi i conti con i tempi, con la cronologia dei fatti, ho pensato che fosse stata colpa mia. Mi volevo ammazzare, mi ha salvato Lorenzo, parlandomi e facendomi capire che non era colpa mia”.

Il 22 ottobre 2007, Umberto Cherubini ha perso la vita in un incidente aereo a Latina. Istruttore di volo e grande appassionato di aviazione, stava testando un velivolo per un amico quando si è verificato un guasto. L’aereo è precipitato, e a soli 36 anni il suo destino si è tragicamente interrotto.

Grande Fratello, Bernardo Cherubini e la ex Tiziana

Bernardo racconta anche del legame con la sua ex fidanzata Tiziana, che non solo gli ha donato amore, ma gli ha anche salvato la vita nel senso più concreto. Durante un viaggio in Sri Lanka, entrambi sono stati sorpresi da uno tsunami, e lei è riuscita a sostenerlo, impedendogli di essere trascinato via dalla forza dell’acqua.

La coppia, insieme da oltre 20 anni, si è lasciata un anno fa, ma il sentimento è ancora lì vivo.