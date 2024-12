Questa sera, durante la puntata del Grande Fratello, si parlerà sicuramente di Mariavittoria Minghetti. La gieffina dovrà fare chiarezza sulla sua posizione, poiché nei giorni scorsi è stata vicina sia a Tommaso Franchi che ad Alfonso D’Apice. La concorrente è finita nella bufera, con i telespettatori che non approvano il suo comportamento.

Grande Fratello: Mariavittoria Minghetti nella bufera

Il comportamento di Mariavittoria Minghetti è sotto l’occhio attento dei fan del programma, ma anche i suoi coinquilini hanno iniziato a criticarla. La definiscono una ‘santarellina‘, ma le sue azioni sembrano ora contraddire questa definizione.

Negli ultimi giorni, l’improvvisa simpatia tra Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice ha messo in crisi Tommaso Franchi. L’idraulico senese, infatti, si era dichiarato apertamente alla dottoressa romana, ma Mariavittoria ha rivelato di sentirsi oppressa dal suo comportamento e si è, invece, avvicinata notevolmente all’ex protagonista di Temptation Island. Questo cambiamento di rotta ha suscitato perplessità sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello.

Mariavittoria Minghetti tra Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi

L’inquilina del Grande Fratello ha confessato di sentirsi confusa, poiché avrebbe iniziato a provare qualcosa anche per Alfonso D’Apice, con cui ha trascorso dei giorni in tugurio. Mariavittoria ha condiviso questa rivelazione durante una chiacchierata privata con Javier Martinez e Amanda Lecciso:

“Ho confusione mentale”

Poi ha fatto nuovamente dietrofront, rivelando ad Alfonso che tra loro c’è solo amicizia, per avvicinarsi ancora una volta a Tommaso. Cosa dichiarerà questa sera la concorrente? Non ci resta che rimanere sintonizzati su Canale 5 per la nuova puntata del Grande Fratello.