Nuovi gossip e pettegolezzi sui social a seguito di una eliminazione nella casa del Grande Fratello.

I retroscena dopo l’eliminazione al Grande Fratello

Non è stato ancora rivelato il nome del concorrente eliminato dalla casa del Grande Fratello che è stato mandato via, dalla casa più spiata d’Italia, dopo aver richiesto maggior compenso economico per alcune proposte ricevute.

Le dichiarazioni di Amedeo Venza e Deianira Marzano sull’eliminato del Grande Fratello

«Io e Deia abbiamo saputo che un concorrente del GF (confidandosi con fonti super attendibili) ha raccontato di aver ricevuto proposte molto particolari a suon di cachet. E ha rifiutato di fare determinate cose perché retribuito poco. In più una volta uscito dal programma ha categoricamente chiesto tanti bei soldini per i vari confronti. Altrimenti se ne sta a casa e non presenzierà nemmeno in studio!».

Un colpo di scena al Grande Fratello stando alle ultime notizie

Il gossip lanciato dai due influencer hanno innescato nei fan del Grande Fratello la curiosità di scoprire il nome del concorrente. Nonostante ciò, al momento nessuna smentita né conferma di quanto dichiarato da Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Oltre a scoprire chi è il concorrente misterioso bisognerà indagare anche in merito alla veridicità dell’indiscrezione, lanciata dopo l’ultima puntata del Grande Fratello.