Grande Fratello, nuovo malore per Garibaldi: come sta

Grande Fratello, nuovo malore per Garibaldi: come sta

A distanza di poche settimane dall’ultima volta, il calabrese ha fatto nuovamente preoccupare i suoi compagni.

Nuovo malore per Garibaldi

I primi ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati Stefano e Grecia, che si trovavano in camera. Sentendo dei rumori provenienti dal bagno l’attrice ha affermato che ci fosse qualcuno che stesse vomitando, avvertendo la regia: “Grande sorella in bagno stanno vomitando“. Lo stilista invece si è precipitato in giardino, dove si trovavano gli altri concorrenti, prendendo da parte Anita Oliveri: “Amore ti devo parlare, ti devo dire una cosa, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene“. Anche Beatrice Luzzi si è accorta che qualcosa non andava: “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe“.

Come sta adesso

Due settimane fa il bidello di Santa Cristina d’Aspromonte era stato soccorso da un’ambulanza e trasportato all’ospedale. In quell’occasione aveva accusato un malore ed era stato fatto uscire dalla Casa del Grande Fratello. Oggi Garibaldi è stato subito aiutato dai compagni, che sono subito andati da lui. Dalle prime informazioni ricevute sembra che il ragazzo non sia stato portato in ospedale e questo fa pensare che la situazione non fosse critica come la precedente. Rimane comunque sotto osservazione medica. Dopo la notizia i social si sono riempiti di messaggio di affetto e vicinanza per il gieffino.