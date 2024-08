Grande Fratello in lutto: ex concorrenti addolorati per la morte di Nicola, storica voce del Confessionale.

Terribile lutto per tutta la squadra del Grande Fratello: è morto Nicola, storica voce del Confessionale. Tanti gli addi condivisi sui social dagli ex concorrenti del reality più spiato d’Italia.

Grande Fratello in lutto: addio alla voce del Confessionale

Lutto al Grande Fratello: Nicola, storica voce del Confessionale, è morto, lasciando un vuoto enorme nel cuore di quanti lo amavano. La triste notizia è diventata di dominio pubblico dopo che alcuni degli ex concorrenti hanno iniziato a condividere messaggi di addio sui social. Al momento, non conosciamo le cause del decesso.

Grande Fratello: il dolore degli ex concorrenti

Il primo a dedicare un pensiero social a Nicola è stato Marco Maddaloni, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il judoka ha scritto:

“Lo abbiamo sempre saputo che dietro a quella stupenda voce che ci parlava al Confessionale c’era un’anima stupenda, che da ieri rallegrerà tutte le anime belle che non ci sono più. R.I.P Nicola”.

Anche Letizia Petris si è detto addolorato per la scomparsa della voce del Confessionale:

“Ad ogni mio pianto mi facevi tranquillizzare. La tua voce mi ha accompagnata per un lungo periodo per me fondamentale e ti ricorderò per sempre Nicola”.

Nicola: una guida per tutti i concorrenti del Grande Fratello

Nicola è stato una guida per tutti i concorrenti del Grande Fratello. In tanti gli hanno dedicato un ultimo pensiero, non soltanto i gieffini dell’ultima edizione. Veronica Satti ha scritto: