Grande Fratello, irruzione in diretta degli attivisti pro-pal: momenti di tensione in studio

Durante la diretta del Grande Fratello israeliano, uno degli show televisivi più seguiti, si è verificato un episodio inaspettato che ha subito catturato l’attenzione del pubblico. Un gruppo di attivisti pro-Pal, di Standing Together, ha fatto irruzione nello studio, interrompendo la trasmissione e dando vita a momenti di forte tensione.

Standing Together: un movimento per la pace e l’uguaglianza

Standing Together, fondato nel 2015, rappresenta uno dei maggiori movimenti di base che riunisce arabi ed ebrei in Israele, impegnandosi per la parità dei diritti e l’autodeterminazione del popolo palestinese. Il gruppo ha sempre condannato le operazioni militari nella Striscia di Gaza, soprattutto dopo l’escalation iniziata il 7 ottobre.

In una nota diffusa dopo l’episodio, Standing Together ha spiegato che l’irruzione in diretta è stata una forma di protesta per denunciare la grave situazione a Gaza, dove – a loro avviso – i media non raccontano la realtà e la popolazione continua a vivere in condizioni di bombardamenti, sfollamenti e fame, mentre la comunità internazionale sembra ignorare le richieste di cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. L’azione è stata definita dal movimento come un urgente appello a interrompere quella che hanno chiamato “una catastrofe in corso” e a rompere il silenzio attorno alla crisi.

Watch: We disrupted the live broadcast of Big Brother Israel last night to call for an end to the annihilation in Gaza and abandonment of the hostages because we can’t continue with routine right now! There can’t be business as usual! pic.twitter.com/QrXTdTTW5f — עומדים ביחד نقف معًا Standing Together🟣 (@omdimbeyachad) August 10, 2025

“Il governo israeliano sta mandando i soldati a morire! Israele sta affamando Gaza! Bambini, donne, anziani e ostaggi! La nazione chiede un cessate il fuoco!”.