Grande Fratello: la drammatica confessione di Mattia Fumagalli e Iago Garcia

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello, Mattia Fumagalli è quello che sta cercando di integrarsi sempre di più con i veterani. Nelle ultime ore, le confessioni del nuovo arrivato e di Iago Garcia hanno sollevato nella Casa una riflessione su una tematica sociale molto rilevante.

Tra una chiacchierata e l’altra, i nuovi concorrenti trovano l’opportunità di condividere esperienze e raccontare aneddoti particolari della loro vita. È accaduto con Mattia Fumagalli, uno degli ultimi ad entrare nella Casa, che ha parlato degli episodi di bullismo che ha vissuto. Anche Iago Garcia, in un momento di intimità, ha confidato un aspetto molto personale e delicato legato alla stessa tematica.

“Ho subito molte cose non belle, come quando mi prendevano a calci e mi urlavano ‘tu non devi stare qui’. Ovviamente questo mi toccava molto e non capivo che cosa di sbagliato ci fosse in me“, ha raccontato Fumagalli in piscina con Petrarolo e Morlacchi.