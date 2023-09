Ancora una gaffe da parte di Lorenzo Remotti al Grande Fratello 2023. Il calzolaio ha spoilerato il nome di un concorrente Vip che entrerà in gioco nel corso della seconda puntata del reality, fissata per venerdì 15 settembre.

Grande Fratello: Lorenzo spoilera il nome di un concorrente Vip

Lorenzo Remotti, il calzolaio del Grande Fratello 2023, è stato il primo concorrente ad essere richiamato dagli autori. Eppure, non sembra aver imparato la lezione. Nelle scorse ore, infatti, ha spoilerato il nome di un personaggio Vip che dovrebbe entrare in gioco venerdì 15 settembre, giorno della seconda puntata del reality.

Lo spoiler di Lorenzo captato dai fan del Grande Fratello

Stando a quanto dichiarato da Lorenzo, il concorrente Vip che entrerà in gioco venerdì non è l’unico. Ci saranno altri personaggi, dopo di che il cast sarà al completo. Il calzolaio, parlando con i suoi amici del tugurio, ha dichiarato:

“Alfonso ha detto che entreranno altri. Ci sono altri vip, entra pure Pierino! Sì qua fanno entrare Alvaro Vitali”.

Grande Fratello: Alvaro Vitali entrerà in Casa?

Appena Lorenzo ha spoilerato il nome del concorrente Vip che entrerà al Grande Fratello venerdì, Vittorio gli ha lanciato un’occhiataccia per zittirlo. Il danno, però, era fatto e i fan avevano già captato le sue parole. Alvaro Vitali è davvero uno dei nuovi Vipponi? Pare proprio di no, visto che lui stesso ha dichiarato che non può partecipare al programma per problemi respiratori.