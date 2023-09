Il Grande Fratello 2023 è iniziato soltanto da qualche ora, eppure alcuni concorrenti sono già stati investiti dalla censura. Ad aver commesso lo scivolone sono i gieffini chiusi nel tugurio.

Grande Fratello: prima censura ai concorrenti

La nuova edizione del Grande Fratello ha aperto i battenti lunedì 11 settembre 2023. A distanza di poche ore dal debutto, alcuni concorrenti hanno già commesso uno scivolone ed è scattata la censura. Nel corso della mattinata di martedì 12 settembre, i gieffini ospiti del tugurio hanno attirato l’attenzione della produzione, che ha prontamente silenziato i loro microfoni e cambiato inquadratura.

Grande Fratello: perché è scattata la censura?

Il video della censura, diventato virale sui social, mostra Lorenzo Remotti, che ha già commesso una gaffe sul contratto, arrivare nella zona living dagli altri compagni. Il calzolaio esclama:

“Sono entrato in confessionale ed ero una iena. ‘Voi non avete capito nienteee, non sapete chi sono io…'”.

A questo punto, la produzione ha silenziato i microfoni, continuando ad inquadrare gli altri concorrenti per qualche secondo prima di spostarsi nell’altra Casa.

Grande Fratello: il calzolaio colpisce ancora

“Sti ragazzi sono entrati da pochissime ore e già vengono richiamati e presi a parole dagli autori, mi sto sentendo malissimo“, si legge tra i tanti commenti arrivati su Twitter per commentare la censura. Al momento, non sappiamo cosa sia successo in confessionale tra il calzolaio e la produzione.