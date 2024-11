Dopo 24 edizioni, il Grande Fratello continua a essere un pilastro della televisione italiana, ma i numeri non sono più quelli di un tempo.

Maria De Filippi alla guida del Grande Fratello?

Il reality condotto da Alfonso Signorini sta vivendo un calo costante di ascolti, una tendenza negativa che si protrae da due anni. Le dinamiche interne alla casa, un tempo capaci di catturare l’attenzione del pubblico, oggi sembrano appiattite e prive di originalità. Nemmeno il ritorno della coppia Shaila e Lorenzo, protagonisti della versione spagnola del format, è riuscito a ravvivare l’interesse.

L’indiscrezione

Secondo indiscrezioni riportate da Affari Italiani e rilanciate da Biccy, Mediaset potrebbe correre ai ripari con un’operazione di rilancio affidata a Maria De Filippi. La regina dei palinsesti di Canale 5, attraverso la sua casa di produzione Fascino, potrebbe essere coinvolta nella selezione dei nuovi concorrenti. Un intervento che, se confermato, potrebbe rappresentare una svolta cruciale per riportare freschezza e dinamismo al reality.

L’ipotesi Maria De Filippi

Per ora, rimane solo un’ipotesi, ma Grazia Sambruna ha rivelato alcune indiscrezioni sul portale Affari Italiani. “Voci piuttosto insistenti, infatti, sibillinano che Maria De Filippi vorrebbe accaparrarsi i casting del Grande Fratello per farlo ritornare agli antichi fasti del passato” commenta la giornalista, aggiungendo “Ciò per Mediaset significherebbe, a occhio, dire au revoir a Endemol-Banijay e lasciare che sia Fascino, casa di produzione defilippiana, a occuparsi della scelta dei concorrenti nelle prossime edizioni”. Secondo Sambruna “L’interesse della conduttrice ci sarebbe tutto, si dice. Anzi, starebbe già cominciando ad agire per realizzare tale ambizioso progetto. Ambizioso progetto che, a ben guardare, di fatto è già una mezza realtà” e conclude “Drago nella scelta dei concorrenti e con un fiuto per le storie accalappia-spettatori, l’avvento mariano al Grande Fratello potrebbe davvero spezzare la noia che oramai impregna il programma da almeno due edizioni, mentre gli ascolti lacrimano“.