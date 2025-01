Il Grande Fratello questa sera, lunedì 6 gennaio, non andrà in onda per lasciare spazio alla Supercoppa Italiana tra Inter e Milan

La programmazione del Grande Fratello subisce un nuovo cambio: la diretta prevista per stasera, lunedì 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania, non andrà in onda. Cosa è successo e quando tornerà in TV?

Grande Fratello non va in onda oggi: ecco il motivo

Il reality show condotto da Alfonso Signorini cede il posto alla finale di Supercoppa Italiana 2024-2025, che vedrà sfidarsi Inter e Milan in un attesissimo derby trasmesso in prima serata su Canale 5.

In diretta dallo stadio Al-Awwal Park di Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. La telecronaca sarà curata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Prepartita, match e analisi post-gara saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.it.

Grande Fratello non va in onda oggi: ecco quando tornerà in TV

La prima puntata in diretta del 2025 non andrà in onda questa sera. Inoltre, almeno per questa settimana, la puntata prevista per il 9 gennaio è stata annullata. La programmazione di Canale 5 subisce ulteriori modifiche.

Martedì 7 gennaio, alle 21:20, saranno trasmessi i primi 3 episodi della nuova serie “Amore e vendetta – Zorro”. Un cambiamento nei palinsesti che ha comportato lo slittamento del ritorno del Grande Fratello. La prima diretta del 2025 è stata posticipata a mercoledì 8 gennaio, in sostituzione del film “Tolo Tolo” di Checco Zalone.

A partire da lunedì 13 gennaio 2025, il reality dovrebbe riprendere la consueta programmazione con episodi in onda il lunedì e il giovedì.

Grande Fratello: cosa succederà nella prossima puntata?

Ma cosa succederà nella nuova puntata dopo gli scontri tra Helena e Jessica di questi giorni? Proprio nell’ultima ora il Grande Fratello ha comunicato che il televoto in corso è stato annullato.

Sui social molti hanno richiesto l’espulsione di Helena. Cosa deciderà di fare Signorini? I concorrenti sembrano tutti concordi nel voler portare alla luce il “problema Helena” durante la diretta, chiedendo la sua eliminazione. Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprire ulteriori dettagli.