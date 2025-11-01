Un tempo simbolo indiscusso della televisione popolare italiana, il Grande Fratello sta vivendo una delle stagioni più difficili della sua lunga storia. Il format che ha segnato un’epoca e lanciato numerosi personaggi televisivi sembra oggi faticare a ritrovare la sua identità. Nonostante il tentativo di rilancio affidato a Simona Ventura e la promessa di un “ritorno alle origini”, il pubblico non risponde più come un tempo.

Gli ascolti in caduta libera e le incertezze sul futuro del programma mettono in luce una crisi più profonda: quella di un genere televisivo che, dopo oltre vent’anni, potrebbe aver esaurito la sua spinta innovativa.

Grande Fratello, un’edizione in crisi: ascolti in caduta e dubbi sul futuro del reality

Negli ultimi due anni il Grande Fratello sembra attraversare una fase di difficoltà. L’arrivo di Simona Ventura alla conduzione aveva inizialmente risvegliato la curiosità del pubblico, portando la prima puntata dell’attuale stagione a superare i 2,8 milioni di spettatori con un 20,4% di share. Tuttavia, l’entusiasmo è durato poco: già dalla seconda settimana gli ascolti hanno registrato un netto calo, fino a raggiungere solo 1,6 milioni di telespettatori e un 13% di share nell’ultima messa in onda.

Gli analisti ritengono che il calo degli ascolti non sia imputabile a Simona Ventura, esperta conduttrice di reality, ma alla scelta di tornare al formato classico con soli concorrenti “nip”. Già in passato questa formula aveva mostrato segni di stanchezza: le ultime edizioni condotte da Alessia Marcuzzi faticavano a coinvolgere il pubblico, mentre il successo era tornato solo con la versione Vip, più dinamica e capace di superare il 20% di share.

Grande Fratello, rischio concreto di chiusura anticipata? Mediaset e il preoccupante retroscena



Secondo indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese, come riportato da Affari Italiani, i vertici di Mediaset starebbero valutando se anticipare la finale o ridurre la programmazione, nel tentativo di salvaguardare un format che, nonostante tutto, resta uno dei più riconoscibili del network. Alcune voci parlano persino della possibilità di sostituire il reality con soap opera turche, meno costose e potenzialmente più redditizie in termini di ascolti. Le decisioni definitive, tuttavia, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.