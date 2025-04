Nonostante il Grande Fratello sia appena terminato, già si pensa con insistenza alla prossima edizione. Rivoluzione in arrivo? Ecco quello che sappiamo.

Grande Fratello, Alfonso Signorini lascia la conduzione del reality show?

A settembre andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello. Subito dopo la fine dell’ultima edizione, vinta da Jessica Morlacchi, si sono rincorse le voci che volevano Alfonso Signorini pronto a lasciare la conduzione del reality. Lo stesso Signorini, durante il saluto finale in studio, aveva quasi lasciato intendere che nella prossima edizione non ci sarebbe stato lui al timone. Nelle ultime ore ecco però che pare proprio il contrario. Secondo quanto si apprende, Mediaset avrebbe deciso di confermare Signorini non solo per la prossima edizione, ma anche per quella successiva. Questo è quanto si legge su 361Magazine: “alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al vetriolo, Alfonso Signorini resta ben saldo alla guida… Mediaset rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive…” Sarà davvero così? Restiamo in attesa di conferme ufficiali.

Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: nuova conduttrice e opinioniste bomba

Se come sembra al timone della prossima edizione del Grande Fratello ci sarà ancora Alfonso Signorini, coloro che invece dovrebbero quasi sicuramente cambiare sono le opinioniste. Sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi pare infatti siano pronte a dire addio al programma. Al loro posto, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza e da ciò che si legge su IlSussidiario.it, potrebbe essere Stefania Orlando, ex concorrente dell’ultima edizione e volto molto amato. Inoltre, al suo fianco potrebbe esserci proprio la vincitrice della scorsa edizione, ovvero Jessica Morlacchi.