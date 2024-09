Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta è finita al centro dell’attenzione per il rapporto che ha stretto con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. L’ex velina non ha apprezzato il commento di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Shaila Gatta contro Beatrice Luzzi

Anche se il Grande Fratello è iniziato da poco, alcuni concorrenti sono riusciti a stringere un rapporto piuttosto affiatato. Nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco a Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Tra loro c’è una certa sintonia, che qualcuno potrebbe anche scambiare per attrazione. L’ex velina si è difesa bene, ma non ha gradito il commento di Beatrice Luzzi.

Cosa ha detto Beatrice Luzzi su Shaila Gatta?

“A me piace provocare e il contatto fisico, sono una donna libera“, ha dichiarato Shaila in merito al rapporto con Lorenzo e Javier. E’ in questo momento che Beatrice Luzzi ha detto la sua:

“La donna è libera sì, ma in una situazione di quel genere la sua libertà finisce dove la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che comunque sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e va bene essere liberi, ma un po’ di rispetto e di pudore in più non guasterebbe“.

Shaila contro Beatrice durante la pubblicità

Il commento di Beatrice ha lasciato senza parole Shaila, che ha provato a difendersi sottolineando di essere single e libera. Poi, approfittando di un blocco pubblicitario, si è sfogata con Helena Prestes: “Da donna dico, tu sei una donna, che commento è ‘porti poco rispetto’? Non lo trovo un commento da donna“. In effetti, la Gatta ha ragione da vendere. Probabilmente, la Luzzi ha già dimenticato il suo percorso al Grande Fratello.