Chi ha seguito la diretta di ieri sera su Mediaset Extra del Grande Fratello non può non essersi sorpreso. Poche ore dopo aver condiviso effusioni e baci, Lorenzo e Shaila hanno vissuto un clamoroso cambiamento: il gieffino ha deciso di mettere fine alla relazione. Ecco il motivo inaspettato.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si dicono addio

Mentre era in giardino con Shaila, Lorenzo ha confessato di non sentirsi pronto per una relazione come la loro. Ha aggiunto di non riuscire a essere felice, poiché con lei sembra di stare su un’altalena: un giorno tutto va bene e il giorno dopo si finisce per odiarsi.

“Io sono sicuro che queste cavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le cose? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare Shaila”, ha dichiarato il concorrente.

Shaila è scoppiata a piangere e poco dopo è andata in sauna sfogando la sua rabbia contro Helena e Amanda.

Shaila Gatta contro Helena e Amanda

“Guarda come Helena gli va dietro ora. Dai ora si fidanzano loro, lui si merita una come lei che gli sta dietro come un cane“, ha dichiarato Shaila parlando della modella brasiliana.

La concorrente ha poi menzionato anche MariaVittoria, con cui nel pomeriggio aveva avuto una lunga conversazione riguardo alla sua relazione con Lorenzo. La ragazza le aveva consigliato di prendere le distanze da lui, e Shaila le aveva confidato di essere d’accordo perché si sarebbero trovati meglio come amici anziché come coppia. Tuttavia, una sua rivelazione in merito ad Amanda ha fatto andare su tutte le furie Shaila:

“Ha detto MariaVittoria che va a dire che non è amore tra me e lui. Ma si facesse gli affari suoi, che fa i riportini, è amica di tutti e di nessuno. Quella ha 40 anni e fa gli inciuci. Ma alla sua età fa queste cose? Parla alle spalle e fa il giro visite, invece di dire le cose in faccia. E poi mi dice che mi vuole bene. Ma chi t sap? Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno”.

Sarà davvero finita tra i due concorrenti? Non ci resta che restare sintonizzati per scoprirlo.