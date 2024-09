Anche se quest’anno sarà una concorrente di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli seguirà il Grande Fratello 2024. L’ex opinionista ha anche svelato che ha già una concorrente del cuore: Shaila Gatta.

Grande Fratello, Sonia Bruganelli tifa per Shaila Gatta

Tra i quasi 3mila spettatori che hanno seguito la prima puntata del Grande Fratello c’era anche Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, anche se non veste più i panni di opinionista e sta per debuttare come ballerina a Ballando con le Stelle, non si è persa la diretta di lunedì 16 settembre del GF e ha anche svelato di fare il tifo per Shaila Gatta.

Le parole di Sonia Bruganelli

Via Instagram, Sonia Bruganelli ha inquadrato Shaila Gatta che parla con altri concorrenti del Grande Fratello e ha esclamato:

“Lei meravigliosa! L’ho vista crescere professionalmente”.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha seguito la prima puntata del reality con la primogenita. Scattando una foto alla tv con il GF sullo sfondo, ha sottolineato: “Io e Silvia ci siamo… Come sempre negli ultimi 20 anni!“.

La prima perla di Shaila Gatta

Non c’è soltanto Sonia a fare il tifo per Shaila, ma anche molti fan divertiti dalle sue perle. La Gatta, in un momento di pausa durante la prima puntata del Grande Fratello, si è resa protagonista di una gaffe diventata subito virale sui social. “Come si chiamava Non è la Rai quando non era sulla Rai?“, ha chiesto ad Enzo Paolo Turchi. Quest’ultimo, con uno sguardo quasi assassino, ha replicato: “No, ma non è mai stato sulla Rai“.