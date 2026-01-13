Il Grande Fratello Vip sta per tornare con cast e conduzione rinnovati: dopo la bufera che ha travolto Alfonso Signorini, Mediaset punta sul ritorno di Ilary Blasi al timone e studia l’ingresso di Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, il piano per salvare il reality: il ritorno di Ilary Blasi

Secondo le ultime indiscrezioni di Fanpage, il Grande Fratello Vip tornerà regolarmente a marzo, confermando la sua presenza nel palinsesto nonostante la recente bufera che ha travolto Alfonso Signorini.

Secondo fonti interne, Mediaset sarebbe vicina alla chiusura della trattativa con Ilary Blasi per la conduzione del reality, una firma che si annuncia decisiva e simbolica: “È la porta girevole della televisione italiana che è tornata a girare con un tempismo che ha il sapore della rivincita”.

La Blasi, già padrona di casa del programma dal 2016 al 2018, torna dopo aver esplorato progetti personali come la miniserie Netflix Unica e la meno fortunata esperienza di The Couple.

Dietro le quinte, si parla di settimane decisive per il casting dei concorrenti, con attenzione particolare a figure capaci di generare storie coinvolgenti e discussioni social.

Selvaggia Lucarelli nel mirino del Grande Fratello: l’opinionista che accende il dibattito

Se la conduzione sembra ormai definita, resta aperta la questione del ruolo di opinionista. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Selvaggia Lucarelli, che secondo Fanpage sarebbe stata contattata in passato per affiancare Simona Ventura o Alfonso Signorini, ma che più volte ha smentito trattative concrete.

La giurata di Ballando con le Stelle, nota per il suo stile diretto e tagliente, potrebbe rappresentare il colpo di scena perfetto. Non è escluso che Mediaset stia valutando altre figure di spicco, ma il nome di Lucarelli continua a emergere con insistenza tra scenari possibili e sondaggi riservati.