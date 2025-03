La modella ex Miss Italia si prepara a competere per la vittoria finale del reality

Un trionfo atteso

Nella recente puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5, è stato rivelato il nome del terzo finalista di questa edizione. La modella Zeudi Di Palma ha conquistato il pubblico, aggiudicandosi la finale con un notevole 49,2% dei voti. Questo risultato ha sorpreso molti, poiché la competizione si fa sempre più intensa e i concorrenti si sfidano per la vittoria finale.

Le reazioni dei concorrenti

Dopo la diretta, le reazioni tra i concorrenti non si sono fatte attendere. Lorenzo Spolverato, già finalista, e Shaila Gatta, battuta al televoto da Zeudi, hanno commentato il risultato. Shaila, in particolare, ha espresso il suo disappunto, cercando di capire le ragioni per cui l’ex Miss Italia ha ricevuto più voti rispetto a lei. Durante una conversazione con Lorenzo, ha spiegato che, secondo la sua opinione, la distinzione tra i concorrenti in base ai colori – bianchi, neri e grigi – ha influito sul risultato del televoto.

Il significato dei colori

Zeudi ha chiarito durante la puntata che i concorrenti bianchi, come Stefania e MariaVittoria, tendono a esporsi in un certo modo, mentre i neri, come Shaila e Lorenzo, hanno un approccio diverso. I grigi, rappresentati da lei stessa, Tommaso e Giglio, analizzano le situazioni caso per caso. Questa categorizzazione ha suscitato discussioni tra i concorrenti e ha portato a riflessioni sul modo in cui il pubblico percepisce ciascun partecipante. La fan base di Zeudi, molto attiva sui social, potrebbe aver giocato un ruolo cruciale nel suo successo al televoto.

Le aspettative per la finale

Con la finale ormai alle porte, le aspettative sono alte. Shaila ha rivelato a Lorenzo di sentirsi meritevole di partecipare alla finale, ma è convinta che la vittoria finale possa andare a Zeudi. Questo pensiero è condiviso anche da molti telespettatori, che sui social hanno espresso il loro supporto per la modella. La competizione si fa sempre più accesa e il pubblico è curioso di scoprire chi avrà la meglio in questa edizione del Grande Fratello.