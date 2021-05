Grasso addominale uomo: come diminuirlo

Il grasso addominale nel sesso maschile si può ridurre apportando alcune modifiche nella propria alimentazione e praticando attività fisica regolarmente

Non solo le donne, ma anche gli uomini vanno incontro a problemi di peso e della forma fisica. Con l’approssimarsi della stagione estiva, ci tengono a sfoggiare un bel fisico in spiaggia. Per poter riuscire, bisogna eliminare il grasso addominale con una buona alimentazione e attività fisica.

Grasso addominale uomo

Con questo termine si fa riferimento a un tipo di grasso che risulta essere molto difficile da smaltire. Il grasso addominale non è soltanto un problema estetico per cui è possibile provare imbarazzo o vergogna, ma può avere anche conseguenze sulla salute in quanto si rischia di andare incontro a problemi quali ipertensione, obesità e altre patologie cardiovascolari.

In vista della stagione estiva, per chi ha del grasso addominale e vuole ridurlo, bisogna praticare dell’attività fisica che sia costante e regolare. Il nuoto, la camminata a passo veloce oppure la corsa sono tutte attività che aiutano a diminuirlo e soprattutto a smaltirlo in modo da ottenere un fisico che sia tonico e scolpito perfetto da sfoggiare in spiaggia oppure in piscina.

Il grasso addominale che prende anche il nome di adipe si può eliminare con una alimentazione che sia corretta e ben bilanciata. Bisogna introdurre in tavola gli alimenti e le calorie giuste che siano in grado di soddisfare il fabbisogno energetico.

Oltre all’alimentazione, anche lo sport è considerato un ottimo alleato per ridurre il grasso addominale e avere un fisico palestrato. Bisogna allenarsi almeno tre volte a settimana e praticare degli esercizi che siano mirati e specifici facendo lavorare soprattutto i muscoli della pancia, ossia gli addominali. Il metabolismo dell’uomo, essendo maggiormente attivo e rapido, rispetto a quello femminile, porta a raggiungere i risultati in tempi brevi. Quindi, una buona dieta con alimenti adatti insieme all’attività fisica e a un buon integratore come Aloe Vera Slim sicuramente aiutano.

Grasso addominale uomo: cause

Si tratta di un problema che non vivono soltanto le donne, ma anche gli uomini. L’uomo è maggiore rischio di accumulare grasso addominale, rispetto alla donna, per via della questione ormonale, quindi al livello di testosterone molto basso e le cause, oltre agli ormoni, possono essere di varia natura.

In base ad alcuni studi, sembra sia dovuto a una correlazione con l’eccessivo consumo di fruttosio, che è ricco di tantissimi zuccheri che non fanno bene al fisico portando quindi ad avere adipe e grasso addominale che risulta difficile da smaltire.

Una dieta sbagliata, ovvero a base di alimenti che non fanno bene, come un eccessivo consumo di carne non aiuta e porta ad andare incontro a problemi seri quali l’obesità che poi sfocia in patologie che coinvolgono tutti gli apparati dell’organismo.

Il consumo di alcool, secondo gli studi, è stato associato a una maggiore circonferenza della vita e quindi a un rischio di obesità soprattutto negli uomini. Una vita sedentaria con poca attività fisica, magari un lavoro che comporta stare seduti la maggior parte del tempo, sicuramente non agevola un fisico tonico.



Grasso addominale: miglior rimedio

