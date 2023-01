Grave incidente nel Lametino: conducente sbalzato fuori e schiacciato dall'auto

Nella serata del 14 gennaio si è registrato un grave incidente in Calabria, nel Lametino, con il conducente di un veicolo sbalzato fuori e schiacciato dall’auto che stava guidando.

Da quanto si apprende grazie ad una nota ufficiale del 115 a Maida una Fiat Panda perde aderenza e finisce contro un muretto e si ribalta con un uomo sotto. Ma cosa è successo di preciso?

Sbalzato fuori e schiacciato dall’auto

La nota spiega che “una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – è intervenuta alle ore 17.30 circa sulla SP87 nel comune di Maida – direzione Lamezia Terme”.

Il team di soccorso era stato allertato per un incidente stradale. E secondo la ricostruzione dell’accaduto il conducente della vettura coinvolta, una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha “perso il controllo del mezzo finendo contro il muretto di delimitazione della sede stradale, ribaltandosi”. Da quanto si apprende a bordo dell’auto vi era solo il conducente che, a seguito dell’impatto, “è stato sbalzato fuori dalla vettura finendo sotto la stessa nel momento del ribaltamento”.

Estratto da sotto il mezzo dagli automobilisti

L’uomo è stato soccorso in prima istanza da alcuni automobilisti che hanno sollevato la vettura ed estratto l’uomo. La vittima è stata affidata poi “al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale”. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Girifalco per gli adempimenti di competenza. Le condizioni di salute dell’uomo erano indicizzate in triage di ingresso come gravi. Al momento mancano aggiornamenti sull’evoluzione delle stesse, si spera in senso positivo.