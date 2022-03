Grave incidente nel Palermitano, muore Alex Salvatore Sirna, la Punto che stava guidando avrebbe sbandato ed è finita contro un muro in via Libertà

Grave incidente in provincia di Palermo, muore Alex Salvatore Sirna: nel pomeriggio del 24 marzo il 31enne di Bagheria era alla guida di una Fiat Punto quando ha perso il controllo della sua vettura in territorio di Ficarazzi, per la precisione in via Libertà, secondo quanto riportano i media locali che hanno dato menzione della tragedia.

La vettura alla cui guida era Sirna avrebbe sbandato ed è finita contro un muro.

Grave incidente, muore Alex Salvatore Sirna

La macchina dei soccorsi è scattata subito ma purtroppo per il 31enne, sposato e conosciutissimo in zona, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Ficarazzi, le pattuglie dei Carabinieri della territoriale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il tratto di strada teatro del terribile incidente è rimasto chiuso per ore per consentire le tristi incombenze sulla vittima, i rilievi delle forze dell’ordine e lo sgombero della sede stradale dopo le verbalizzazioni previste.

Dolore e sconcerto anche fra gli amici

Dolore e sconcerto assoluto dopo che la notizia della morte di Alex, che lavorava presso una ditta che produce scorze per i cannoli, è trapelata a Bagheria, con moltissimi dei suoi amici che lo hanno voluto ricordare con foto e commossi post sui social.