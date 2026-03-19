Un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada Postumia a Bolzano Vicentino ha coinvolto tre veicoli e causato diversi feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Lo schianto, verificatosi poco dopo le 15, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, oltre alla chiusura temporanea della carreggiata per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi.

Dinamica dell’incidente sulla Postumia e ricostruzione dei fatti

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 marzo, intorno alle 15, lungo la Strada Statale 53 Postumia nel territorio di Bolzano Vicentino, si è verificato un violento sinistro che ha coinvolto tre autovetture. Secondo le prime informazioni raccolte da Il Gazzettino, alla guida di una Mini si trovava un uomo di 60 anni, che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo deviando nella corsia opposta e innescando una carambola che ha coinvolto una Fiat Panda e successivamente un’Audi Q5.

L’impatto iniziale è stato particolarmente violento e ha generato una sequenza di urti tra i veicoli coinvolti. Come riportato nelle ricostruzioni, “la Mini del 60enne si è schiantata frontalmente contro una Fiat Panda che nulla ha potuto per evitare l’impatto”. A seguito della collisione, la Panda è stata spinta nell’altra carreggiata, provocando un secondo scontro frontale.

Le autorità stanno valutando le possibili cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo, tra cui non si escludono ipotesi come una manovra errata o un improvviso malore.

Grave incidente tra tre auto sulla Postumia: strada bloccata e soccorsi in emergenza

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi coordinati dal SUEM 118, con due ambulanze e un’automedica, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale del consorzio Nord Est Vicentino per i rilievi e la gestione della viabilità. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica del Suem 118 di Vicenza, mentre i Vigili del Fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Il bilancio complessivo è di tre persone coinvolte: il conducente della Mini è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale Ospedale San Bortolo in codice rosso, mentre gli altri due conducenti, entrambi 28enni, hanno riportato ferite lievi. La viabilità ha subito pesanti disagi: il tratto interessato della statale è rimasto chiuso per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi, causando rallentamenti e deviazioni al traffico locale.