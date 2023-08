In un solo giorno, quattro incidenti gravi e un morto. L'ultimo sulla Via Appia che poteva finire in tragedia

Ancora sangue sulle strade del Lazio. L’ultimo, di una serie di gravi incidenti, è avvenuto a Cisterna, lungo la Via Appia. Uno scontro ha provocato il ferimento di due giovani. L’impatto poteva finire in tragedia.

Incidente sulla Via Appia: due giovani feriti

Nella serata del 22 agosto, intorno alle ore 20, due auto si sono scontrate in prossimità di un incrocio, in un tratto della Via Appia di competenza del Comune di Cisterna di Latina. Alla guida dei due mezzi c’erano dei giovani. Gli occupanti di uno dei due veicoli sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Si tratta di un ragazzo di 38 anni e una ragazza di 31.

Dalle ricostruzioni dei carabinieri di Aprilia emerge che a provocare la collisione è stata la mancata distanza di sicurezza e un sorpasso azzardato. Una Fiat 500 infatti stava svoltando a sinistra, impegnando l’incrocia, e l’auto che la precedeva avrebbe tentato il sorpasso.

Tutti gli occupanti di entrambi i mezzi sono fuori pericolo, ma a preoccupare le autorità locali è l’incremento degli incidenti, anche mortali, in tutta la regione Lazio. Nello stesso giorno un centauro di Cisterna è stato ricoverato in codice rosso per uno scontro con un’auto a Velletri, una donna di Guidonia è morta sulla Casilina in uno scontro tra auto e moto, a Roma una macchina si è scontrata con un’ambulanza nei pressi di Torre Spaccata, provocando il ferimento di sette persone.