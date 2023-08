Incidente e tragedia sfiorata sulla Cassia Bis: parla il rugbista Andrea Lo C...

Il "Barone" Andrea Lo Cicero viaggiava in moto quando ha visto l'auto contromano

“Siamo vivi per miracolo”. Il noto rugbista Andrea Lo Cicero commenta così l’incidente sulla Cassia bis. Un’auto che procedeva contromano ha rischiato di fare una strage.

Tamponamento sulla Cassia bis: coinvolto il “Barone” del rugby

Soccorritori e agenti stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente che intorno alle ore 11 del 18 agosto ha provocato un maxi tamponamento e il ferimento di 5 persone. Un’auto ha imboccato contromano all’altezza del chilometro 26 lungo la Cassia Bis, scatenando il panico tra i passanti.

Alla fine gli agenti della polizia locale del gruppo Cassia Roma Capitale, i vigili del fuoco, il personale Anas e i soccorritori del 118 hanno contato 5 persone ferite, ma poteva essere una strage a quell’ora di punta, in pieno traffico. Un ferito grave è stato trasportato in elisoccorso.

Il Barone: “Prego Dio. Vivi per miracolo”

Tra quelle lamiere accartocciate c’era anche la ex stella del rugby Andrea Lo Cicero, soprannominato il “Barone” per le ascendenze nobiliari della sua famiglia. Il campione, ora anche volto televisivo, vanta 103 presenze nella nazionale italiana e ha partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo di rugby.

L’atleta viaggiava in sella, sulla sua moto, e oggi ringrazia Dio per essere scampato alla tragedia.

“Prego Dio. Vivi per miracolo per una macchina in contro mano sulla Cassia veientana. Follia totale”, ha scritto su Facebook, tirando un sospiro di sollievo.

Non molto distante dalla Cassia Bis, alla stessa ora, un folle inseguimento stava scatenando il panico sul raccordo anulare. Un uomo dai capelli lunghi e a torso nudo saltava di auto in auto, provocando panico e rallentamenti. Una mattinata di ordinaria follia attorno alla Capitale.