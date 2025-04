Un tragico schianto ha avuto luogo questo pomeriggio sull’autostrada A13, tra Villamarzana e Rovigo, in direzione Padova. Due camion si sono scontrati violentemente, provocando un bilancio drammatico. Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire l’emergenza, ma le operazioni di recupero e pulizia della carreggiata hanno causato rallentamenti e disagi al traffico.

Grave schianto tra due camion sull’A13

L’incidente

ha coinvolto un tratto dell’A13 Bologna-Padova, precisamente tra Villamarzana e Rovigo in direzione di Padova. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14:45, portando alla chiusura della carreggiata all’altezza del km 66. La riapertura del tratto è avvenuta dopo circa due ore, permettendo al traffico di defluire sulla corsia di sorpasso. Tuttavia, dopo le 17, si segnalavano ancora code fino a 4 km.

I vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza poco dopo le 14:30, al km 66.200, dove si è verificato un impatto violento tra un furgone frigorifero e un’autocisterna contenente liquidi alimentari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che stanno indagando sulle cause dello scontro. Le indagini sono ancora in corso e non si esclude alcuna ipotesi, tra cui possibili distrazioni, guasti meccanici o condizioni di visibilità compromessa.

Grave schianto tra due camion sull’A13, il drammatico bilancio dei morti

I vigili del fuoco, intervenuti dalla centrale di Rovigo con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e estratto il conducente del furgone, adibito al trasporto carni, che era rimasto intrappolato. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il medico del Suem 118 ha dovuto constatare il decesso dell’uomo: un 53enne ucraino.

L’altro autista, invece, è stato assistito sul posto e poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni.