Gravissimo incidente a Isorella, coinvolti due tir e un’auto: morta una 24enne

Questa mattina si è verificato un gravissimo incidente stradale in via Corvione, a Isorella, all’altezza della rotonda che porta a Remedello. Secondo le prime informazioni sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un’automobile. Una giovane donna di 24 anni è morta sul colpo. L’ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine è che la 24enne, che si trovava alla guida della sua vettura per andare a lavorare, abbia perso improvvisamente il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta mentre arrivava un camion carico di laterizi. Lo schianto è stato molto violento e la giovane è morta sul colpo.

Le ripercussioni sul traffico

All’origine dell’incidente potrebbe esserci l’asfalto reso scivoloso dal carburante perso in precedenza da un altro mezzo pesante. La dinamica verrà chiarita nel dettaglio nelle prossime ore. Sul posto la Polizia Stradale di Montichiari, i Vigili del Fuoco da Castiglione delle Stiviere e l’eliambulanza arrivata in volo da Milano. Ci sono state importanti ripercussioni sul traffico in tutta la zona. È stato bloccato il tratto da questa rotonda al Corvione (frazione di Gambara) per via del carburante presente sull’asfalto.