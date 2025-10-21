Ennesima tragedia sulla strada, nelle scorse ore c’è stato un terribile incidente stradale lungo la superstrada Ionio-Tirreno, nei pressi di Gioiosa Ionica, nel Reggino. Sono tre i morti accertati.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 ottobre 2025, c’è stato un terribile incidente stradale lungo la superstrada 682 Ionio-Tirreno, nei pressi di Gioiosa Ionica, nel Reggino.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto, una Ford Focus, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi violentemente con un pullman di linea. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e la Polizia Stradale, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è stata bloccata per ore in entrambi i sensi di marcia.

Sono arrivati subito i soccorsi lungo la superstrada Ionio-Tirreno dove, nelle scorse ore, c’è stato un terribile incidente stradale. Un’auto infatti si è scontrata frontalmente con un bus di linea. Non risultano feriti gravi tra coloro che erano sul pullman, mentre le tre persone a bordo della Ford Focus sono rimaste intrappolate nelle lamiere. Per due di loro i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, la terza è stata portata in condizioni gravissime in ospedale dove però è morta poco dopo.