Grecia, il maltempo colpisce l’isola di Creta: un morto e diversi dispersi

Le grosse alluvioni di questi giorni stanno mettendo in difficoltà la Grecia e in particolare l'isola di Creta, si registra anche un decesso

Creta, la maggiore e più popolosa isola della Grecia, è messa a soqquadro dalle grosse alluvioni che si stanno verificando in questi giorni. Le piogge torrenziali hanno totalmente bloccato le fognature, con i tombini che non riescono più a drenare l’acqua.

Maltempo in Grecia, cosa sta succedendo sull’isola di Creta

Il maltempo prosegue la sua azione in Grecia e in particolare sull’isola di Creta, dove le strade sono diventate dei veri e propri fiumi. Tantissimi danni sono stati registrati anche nei villaggi sul mare, in particolare in quello di Agia Pelagia, dove molte automobili sono scomparse negli abissi. L’aeroporto di Heraklion al momento è totalmente bloccato, non partirà nè atterrerà alcun volo fino ad ordine contrario delle autorità greche.

Un morto e diversi scomparsi: si contano i danni delle alluvioni

Nella stessa regione di Heraklion c’è stato anche un decesso, dovuto proprio al maltempo: un uomo di 50 anni è stato trovato morto dopo che era rimasto intrappolato nella sua auto a causa delle piogge torrenziali. Si cercano anche diverse persone scomparse, mentre il sottoprefetto della regione, Nikos Syrigonakis ha invitato tutti i cittadini a limitare gli spostamenti in una giornata così difficile.