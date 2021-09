Green pass con tampone, quanto dura? Validità di 72 ore, via libera con il nuovo decreto

La validità del tampone molecolare, sia naso-faringeo che salivare, è stata estesa a 72 ore per il rilascio del Green pass.

La validità del tampone molecolare, sia naso-faringeo che salivare, è stata estesa a 72 ore per il rilascio del Green pass. L’emendamento è stato approvato in commissione Affari sociali alla Camera.

Green pass con tampone: estensione della durata

I tamponi molecolari con esito negativo consentiranno di ottenere il Green pass con validità di 72 ore invece che 48 ore.

L’estensione è stata confermata da Roberto Speranza, ministro della Salute, ed è stata approvata in Parlamento, con la votazione di un emendamento in commissione Affari sociali alla Camera. I tamponi molecolari avranno una validità di 72 ore per l’ottenimento del Green pass. Per i test antigenici rapidi, invece, la validità resterà di 48 ore. Il tampone è uno dei tre sistemi che servono per ottenere il Green pass, insieme al vaccino e alla guarigione da Covid.

Green pass con tampone: estesa la validità dei molecolari

La novità è stata introdotta con un emendamento al decreto Green pass bis. La modifica del testo è stata votata in commissione Affari sociali e varrà sia per i test molecolari naso-faringei che per quelli salivari. La validità di questi test è stata estesa a 72 ore, con una giornata in più rispetto al limite di 48 ore, che resterà valido per i test antigenici.

Green pass con tampone: la conferma di Speranza

Il ministro Speranza ha confermato questa decisione durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto Green pass. Il ministro ha sottolineato che il “governo ha già dato parere favorevole a un emendamento per l’allargamento a 72 ore alla vigenza del green pass solo se questi test sono molecolari. Per i test antigenici la valenza resta a 48 ore, mentre quella molecolare passa a 72 ore“.

Roberto Speranza ha sottolineato che la decisione dipende anche dal fatto che per ottenere il risultato del molecolare serve più tempo, visto che viene rilasciato diverse ore dopo rispetto a quello antigenico.