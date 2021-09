Il nuovo decreto che disciplina l'utilizzo del green pass per tutti i lavoratori dovrebbe entrare in vigore a metà ottobre: cosa prevede?

Dopo che le Regioni hanno dato il via libera all’estensione del green pass, tutti i lavoratori pubblici e privati dovranno possedere la certificazione verde per potersi recare sul luogo di lavoro: il nuovo decreto, atteso per giovedì, dovrebbe entrare in vigore a partire da metà ottobre.

Decreto su green pass per i lavoratori

Nonostante alcuni nodi da sciogliere legati agli enti di regolazione delle attività economiche, alle società partecipate e agli studi professionali, la decisione sembra ormai presa e dalla metà del prossimo mese (dal 10 o dal 15) occorrerà esibire il pass per entrare negli uffici e nelle fabbriche, sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza o per guidare autobus e taxi.

I tecnici di Palazzo Chigi sono al lavoro per portare la bozza del testo alla cabina di regia guidata dal presidente del Consiglio Mario Draghi che dovrà decidere se fare due provvedimenti, uno per la pubblica amministrazione e successivamente un altro per le aziende private, oppure se far scattare subito il certificato per tutti.

Decreto su green pass per i lavoratori: chi riguarda

Oltre ai lavoratori di tutti gli uffici pubblici, dovranno possedere il green pass anche i dipendenti delle Agenzie del Demanio, delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli, delle Autorità indipendenti (Anac, Agcom, Garante per i dati personali etc.) degli enti pubblici, culturali, previdenziali, delle Federazioni sportive, delle controllate e delle partecipate.

Allo stesso modo dovranno munirsi di certificato i titolari e i dipendenti dei locali dove esso è già richiesto ai clienti, vale a dire bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, musei e sale giochi.