Green Pass con tampone, Rasi: “Va abolito, ho visto persone negative la mattina e positive la sera”

Sul Green Pass e sul tampone per rilevare il covid l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi non ha dubbi: “Va abolito, ho visto persone negative la mattina e positive la sera”. Rasi ha affrontato questo ed altri argomenti cruciali in un articolati intervento ad Agorà su Rai 3, temi come il vaccino anti Covid per i bambini, i tamponi per il green pass e la terza dose per tutti.

Il consulente del commissario Figiuolo ha voluto dire la sua in particolare sui test per verificare la positività al Covid. A suo parere andavano bene “in una fase transitoria, perché ci danno solo qualche ora di tranquillità”. E in prospettiva? “Andranno aboliti e sostituiti da un green pass serio, ho visto persone negative la mattina e positive la sera”.

E in tema di vaccinazione anti covid degli under 12 Rasi mette l’accento sulla sua importanza cruciale: “Stiamo vedendo, già negli Usa, che la variante Delta attacca anche in età pediatrica. Perciò sarà indispensabile vaccinare anche i bambini di questa età, e loro sono quelli che rispondono meglio ai vaccini”.

E ancora, usando un tema che in scala planetaria mette al centro la questione dei paesi più poveri: “I bambini devono essere vaccinati contro il Covid in primis per loro stessi, perché cominciano a esserci casi preoccupanti, ma soprattutto perché una popolazione è protetta se sono protette tutte le fasce”.